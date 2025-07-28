Обнаружена неожиданная польза «Оземпика» для дыхательных путей

Adv Ther: Препараты класса GLP‑1 облегчают симптомы астмы у людей с ожирением

Препараты класса GLP‑1, известные по брендам вроде Ozempic и Mounjaro, могут не только способствовать снижению веса, но и облегчать симптомы астмы у людей с ожирением. К такому выводу пришли исследователи из Университета Абердина и Института наблюдательных и прагматических исследований (OPRI) в Сингапуре, проанализировав данные более 60 000 пациентов. Результаты работы опубликованы в журнале Advances in Therapy.

Ученые сравнили показатели тяжести астмы у пациентов, которые принимали препараты GLP‑1, с теми, кто их не получал, в течение года. Выяснилось, что у пациентов на GLP‑1 уменьшились назначения стероидов и других препаратов для контроля астмы, а улучшения наблюдались даже при среднем снижении массы тела всего на 0,9 килограмма.

Механизм действия связывают с противовоспалительными свойствами GLP‑1, которые отличаются от традиционных стероидных препаратов. Это особенно важно для пациентов с ожирением и астмой, которые часто хуже реагируют на стандартное лечение.

Авторы исследования считают, что препараты GLP‑1 стоит рассматривать как потенциальный инструмент для контроля респираторных заболеваний. Новые клинические исследования помогут точнее оценить их возможности в терапии астмы.

Ранее препараты на основе семаглутида, применяемые для контроля диабета и снижения веса, связали с улучшением исходов при инсульте и травмах мозга.