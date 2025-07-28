Папарацци сняли страстный поцелуй Ирины Шейк с популярным актером

Папарацци сняли страстный поцелуй модели Ирины Шейк с актером Мишелем Морроне

Папарацци сняли страстный поцелуй российской супермодели Ирины Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) с популярным актером Мишелем Морроне. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Уличные фотографы запечатлели пару на улице Неаполя, Италия. Манекенщица предстала в черном кружевном платье, сквозь которое просвечивалось нижнее белье.

В руках она держала маленькую черную сумку, обнимая при этом возлюбленного. В то же время актер был одет в однобортный классический костюм графитового оттенка.

Ранее в июле Ирина Шейк поделилась снимком в откровенном нижнем белье. Она предстала перед камерой в черном комплекте который включал в себя бюстгальтер и трусы с тонкими лямками на талии.