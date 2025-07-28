Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:48, 28 июля 2025Ценности

Папарацци сняли страстный поцелуй Ирины Шейк с популярным актером

Папарацци сняли страстный поцелуй модели Ирины Шейк с актером Мишелем Морроне
Екатерина Ештокина

Фото: Manon Cruz / Reuters

Папарацци сняли страстный поцелуй российской супермодели Ирины Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) с популярным актером Мишелем Морроне. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Уличные фотографы запечатлели пару на улице Неаполя, Италия. Манекенщица предстала в черном кружевном платье, сквозь которое просвечивалось нижнее белье.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В руках она держала маленькую черную сумку, обнимая при этом возлюбленного. В то же время актер был одет в однобортный классический костюм графитового оттенка.

Ранее в июле Ирина Шейк поделилась снимком в откровенном нижнем белье. Она предстала перед камерой в черном комплекте который включал в себя бюстгальтер и трусы с тонкими лямками на талии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны детали уничтожения поставленного Киеву вертолета Black Hawk

    В Казахстане нашли фрагменты пропавшего военного вертолета

    Папарацци сняли страстный поцелуй Ирины Шейк с популярным актером

    Смертельная болезнь замучила короля Карла III

    Российская пенсионерка отдала мошенникам 5 килограммов золота и почти 64 миллиона рублей

    Трамп отказался считать слова Путина об Украине ложью

    Правительство Украины предложило освободить от штрафов знахарей

    Бойцы СВО обратились к россиянам после нового ультиматума Трампа России

    Назван российский «джокер» СВО

    Украина прекратила исполнять обязательства еще по одному международному договору

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости