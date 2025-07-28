Парень попытался произвести впечатление на девушку и попал в неотложку

Пользователь Reddit с ником Apprehensive-Note47 рассказал, как попытался произвести впечатление на девушку из приложения для знакомств. Первое свидание она предложила провести на роллердроме.

«Стоило признаться ей, что у меня равновесие, как у старого деда, но вместо этого я сказал: "Да, я люблю кататься на роликах, давай сделаем это". Я не знаю, почему я так с собой поступил», — написал автор.

Первые минуты встречи пара провела около борта в беседе. Однако затем девушка предложила переместиться ближе к центральной части катка, где было меньше людей.

«Я отпустил перила, и мои ноги сразу же начали жить своей жизнью, я их не контролировал. Она пыталась подбодрить меня, но мгновением позже я налетел на какой-то маленький камешек и полетел. Вся жизнь промелькнула у меня перед глазами, прежде чем я приземлился, сильно ударившись левым боком. Я пытался делать вид, что мне не больно, но вскоре понял, что моя лодыжка раздолбана», — пожаловался молодой человек.

Его нога начала быстро опухать, и девушка настояла на визите в отделение неотложной помощи, куда сама отвезла пострадавшего на машине. Там он и провел остаток вечера и ночь. Автор не уточнил, состоялась ли после этого повторная встреча.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал об оплошности, допущенной им накануне важного свидания с понравившейся ему девушкой. Вечером он выпил большое количество сливового сока, из-за чего столкнулся с сильнейшей диареей.