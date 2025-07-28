Певица Кеша выступила в микроюбке из тюбиков с косметикой

Певица Кеша выступила в микроюбке из тюбиков с косметикой E.l.f. Cosmetics

Американская певица и рэперша Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, появилась перед зрителями в необычном наряде. Соответствующая публикация размещена на странице бренда E.l.f. Cosmetics в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница выступила на площадке «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. При этом она выбрала для концерта укороченную белую футболку и микроюбку, сконструированную из розовых тюбиков с продукцией Jelly Pop Dew Primer упомянутой косметической марки.

Также звезда надела браслет из флаконов E.l.f. Cosmetics и черные ботильоны и распустила уложенные волнами волосы.

Ранее в июле американская певица Кристина Агилера посетила мировую премьеру мюзикла «Бурлеск» в театре «Савой» в Лондоне в наряде из нитей.