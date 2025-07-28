Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:12, 28 июля 2025Моя страна

Популярный британский блогер приехал в Казань и восхитился эчпочмаком

Британский блогер Уилл Эггертон приехал в Казань и оценил национальную кухню
Мария Винар

Фото: @willeggerton

Популярный британский блогер Уилл Эггертон посетил Казань и восхитился национальной кухней. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающая 36 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсер приехал в город четыре дня назад и уже успел оценить главные достопримечательности. Теперь он решил попробовать традиционные блюда. Так, Эггертон купил в местном магазине эчпочмак. Во время дегустации молодой человек отметил, что он напомнил ему традиционное британское блюдо — корнуэльский пирожок.

«Вот это флешбэк. Это очень напоминает мне о доме. Как будто я обратно на родину телепортировался. Само по себе это безумно вкусно и это реально вкус дома, не знаю как это объяснить словами», — поделился своими впечатлениями инфлюэнсер.

Ранее сообщалось, что известный турецкий блогер Юсуфджан Каракоч снял серию ярких видео о Пермском крае и вызвал бурную реакцию в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия атаковала аэродром под Черниговом. Ударом «Искандера» уничтожен один из двух вертолетов США Black Hawk

    Певица Кеша выступила в микроюбке из тюбиков с косметикой

    Тренер российских пловцов рассказал об отношении к команде на чемпионате мира

    Россияне полюбили отдых в одиночестве

    Супруги отправились с маленькими дочерями в поход в «Логово Дьявола» и не выжили

    Лукашенко захотел поговорить с Путиным тет-а-тет

    В Германии назвали сделку с США бременем

    Россиянку обвинили в предательстве участвовавшего в операции «Поток» бойца Ахмата

    Бывшая девушка Илона Маска пожаловалась на его ревнивость и слежку

    Лосиха с лосенком попали в фотоловушку в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости