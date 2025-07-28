Популярный британский блогер приехал в Казань и восхитился эчпочмаком

Британский блогер Уилл Эггертон приехал в Казань и оценил национальную кухню

Популярный британский блогер Уилл Эггертон посетил Казань и восхитился национальной кухней. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающая 36 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсер приехал в город четыре дня назад и уже успел оценить главные достопримечательности. Теперь он решил попробовать традиционные блюда. Так, Эггертон купил в местном магазине эчпочмак. Во время дегустации молодой человек отметил, что он напомнил ему традиционное британское блюдо — корнуэльский пирожок.

«Вот это флешбэк. Это очень напоминает мне о доме. Как будто я обратно на родину телепортировался. Само по себе это безумно вкусно и это реально вкус дома, не знаю как это объяснить словами», — поделился своими впечатлениями инфлюэнсер.

Ранее сообщалось, что известный турецкий блогер Юсуфджан Каракоч снял серию ярких видео о Пермском крае и вызвал бурную реакцию в соцсетях.