Раскрыт автоматически увеличивающий риск заболеваний сердца фактор

Кардиолог Богаевская: Коронавирус удваивает риск возникновения болезней сердца

Кардиолог медицинского центра «УНКП-Мед» Евгения Богаевская рассказала, что коронавирус в два раза увеличивает риск заболевания сердца и сосудов. Этот неочевидный фактор она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Богаевской, недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Южной Калифорнии и клиники Кливленда, показало, что коронавирус удваивает риск развития серьезных болезней сердца в течение последующих трех лет. «Если вы переболели коронавирусом в тяжелой форме, вы автоматически попадаете в группу риска по сердечно-сосудистым недугам», — подчеркнула она.

При этом врач отметила, что риск осложнений и тяжесть сердечно-сосудистых заболеваний увеличивают и другие факторы: вредные привычки, лишний вес, гипертония, сахарный диабет и повышенный уровень холестерина.

Чтобы снизить вероятность подобных осложнений, Богаевская рекомендовала отказаться от вредных привычек, гулять и заниматься спортом, правильно питаться, а также регулярно проходить диспансеризацию.

Ранее американский врач-кардиолог Уильям Уилсон, основываясь на собственном опыте, рассказал, что чувствует человек в момент сердечного приступа. Одним из тревожных признаков он назвал желание срочно посетить туалет.

