Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:55, 28 июля 2025Россия

Россиян предупредили о притворяющихся глубоко верующими мошенниках

Россиян предупредили мошенниках, которые притворяются глубоко верующими
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Притворяющиеся глубоко верующими мошенники «умело играют на одиночестве и доверчивости пожилых, особенно одиноких женщин» и склоняют их к браку с целью завладеть деньгами и имуществом, рассказал РИА Новости председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Они используют религиозную риторику, чтобы быстро завоевать доверие, а затем начинают контролировать финансы и жилье своей жертвы», — предупредил он. По словам общественника, злоумышленники «часто действуют по схожей схеме: ищут одиноких пенсионеров, втираются в доверие», после чего с помощью манипуляций получают доступ к банковским картам.

Ранее в Нижнем Новгороде местная жительница лишилась квартиры, гаража и сбережений из-за мошенников. 69-летняя бухгалтер обратилась в полицию и рассказала, что в период с марта по июль ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Собеседники предупредили женщину о сомнительной операции по ее банковскому счету, а затем якобы для ее отмены убедили ее снять со счетов пять миллионов рублей и продать гараж за 350 тысяч рублей. Все эти деньги россиянка с помощью нескольких банкоматов города перевела на указанный ей счет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от российской нефти и газа и нулевые пошлины на американские товары. США и Евросоюз договорились о торговой сделке

    Россиян предупредили о притворяющихся глубоко верующими мошенниках

    Некоторым россиянам с 1 октября повысят зарплату

    Парень попытался произвести впечатление на девушку и попал в неотложку

    Симоньян предложила в качестве мести превратить здание посольства Франции в музей

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о разрушении Украины Зеленским

    Во Франции назвали сделку Евросоюза с США позором

    Российский боец рассказал о бегстве солдат ВСУ с позиций в Новоэкономическом

    Во Франции сравнили с монстром российский подводный атомный крейсер

    Обнаружен ключ к борьбе с самой опасной формой рака простаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости