Россиян предупредили о притворяющихся глубоко верующими мошенниках

Россиян предупредили мошенниках, которые притворяются глубоко верующими

Притворяющиеся глубоко верующими мошенники «умело играют на одиночестве и доверчивости пожилых, особенно одиноких женщин» и склоняют их к браку с целью завладеть деньгами и имуществом, рассказал РИА Новости председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Они используют религиозную риторику, чтобы быстро завоевать доверие, а затем начинают контролировать финансы и жилье своей жертвы», — предупредил он. По словам общественника, злоумышленники «часто действуют по схожей схеме: ищут одиноких пенсионеров, втираются в доверие», после чего с помощью манипуляций получают доступ к банковским картам.

Ранее в Нижнем Новгороде местная жительница лишилась квартиры, гаража и сбережений из-за мошенников. 69-летняя бухгалтер обратилась в полицию и рассказала, что в период с марта по июль ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Собеседники предупредили женщину о сомнительной операции по ее банковскому счету, а затем якобы для ее отмены убедили ее снять со счетов пять миллионов рублей и продать гараж за 350 тысяч рублей. Все эти деньги россиянка с помощью нескольких банкоматов города перевела на указанный ей счет.