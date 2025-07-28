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10:35, 28 июля 2025Силовые структуры

Россияне попали на видео с рассказом о готовившемся теракте

МВД показало видео с задержанными диверсантами в Краснодарском крае
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Министерство внутренних дел (МВД) России показало видео с задержанными диверсантами в Краснодарском крае. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 («Подготовка к террористическому акту») УК РФ.

На кадрах оперативной съемки задержанные рассказывают, как совершали поджог релейных шкафов на железной дороге. Один из них на месте показывает, как обливал оборудование горючей жидкостью.

По данным МВД, злоумышленники совершили преступление за вознаграждение в криптовалюте. Они действовали по указанию куратора через один из мессенджеров. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что три человека готовили теракт в одном из российских регионов.

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