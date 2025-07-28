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07:27, 28 июля 2025Путешествия

Россиянин десять дней отдыхал в Белоруссии и раскрыл траты на поездку

Алина Черненко

Фото: George Trumpeter / Shutterstock / Fotodom

Российский турист десять дней отдыхал с семьей в Белоруссии и раскрыл траты на поездку. Своими расчетами он поделился в личном блоге под названием «Зоркий» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в июне 2025 года они с женой и сыном посетили пять городов республики, а также побывали на «Минском море» (Заславском водохранилище), озерах и в заповедных лесах. Во время поездки семья снимала квартиры в Минске, Бресте, Браславе, Полоцке и Витебске. Траты на жилье составили 57,4 тысячи рублей.

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Блогер признался, что они слегка разочаровались в местном общепите и стали больше готовить дома. Расходы на рестораны в итоге составили 18,5 тысячи рублей, а на продукты из магазинов — около 17 тысяч рублей.

Россиян также отметил, что они с женой предпочли не брать обзорные экскурсии, а гулять по городам самостоятельно. Расходы на посещение знаковых мест, входные билеты и аренду велосипедов составили 5,5 тысячи рублей.

Кроме того, на бензин автор потратил 19,6 тысячи рублей, а на сувениры — 3,5 тысячи рублей. Итого, общая сумма путешествия составила 128 тысяч рублей.

«Безусловно, бюджет может отличаться в зависимости от региона, индивидуальных предпочтений и обстоятельств. Считаю, что наша поездка по расходам получилась крепким середнячком. Без расточительства и жесткой экономии», — констатировал он.

Ранее россиянам раскрыли стоимость отдыха в Белоруссии. Четырехдневный тур в самую популярную страну ближнего зарубежья будет стоить от 55-75 тысяч рублей.

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