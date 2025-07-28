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09:15, 28 июля 2025Спорт

Россиянка Калинская поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA

Россиянка Анна Калинская поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hannes P. Albert / dpa / Globallookpress.com

Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на 17 мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка теперь занимает 31-ю позицию вместо 48-й. Ранее она дошла до финала турнира WTA в Вашингтоне, где уступила канадской теннисистке Лейле Фернандес.

На первом месте в рейтинге WTA осталась белорусская теннисистка Арина Соболенко. Второе и третье места занимают американка Коко Гауфф и Ига Свентек из Польши соответственно.

Лучшей из россиянок в рейтинге WTA остается Мирра Андреева. Она находится на пятой позиции.

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