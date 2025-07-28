Россиянка засудила клинику на миллион рублей из-за порванной на простой процедуре кишки

В Уфе пенсионерке порвали кишку во время колоноскопии в частной клинике

В Уфе 65-летней местной жительнице порвали кишку во время простой процедуры в гастроэнтерологическом центре. Из-за этого она потребовала взыскать с медучреждения расходы на лечение и компенсацию морального вреда, сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан в Telegram.

Как установили во время разбирательства, во время процедуры колоноскопии врач допустил ошибку, которая привела к повреждению прямой кишки пенсионерки. В результате пожилой женщине потребовалась экстренная госпитализация и помощь хирурга. Суд встал на сторону истицы и постановил выплатить ей 92 тысячи рублей на лечение и компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

В свою очередь, Mash Batash пишет в Telegram, что речь идет о частной клинике «Эндомед».

Ранее житель Перми впал в кому после удаления зуба мудрости. Как стало известно, у пациента местной клиники начался сепсис, в результате которого он полторы недели находился на искусственной вентиляции легких. Однако спасти его врачам не удалось.