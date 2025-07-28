Российский пловец назвал позором свое выступление на чемпионате мира

Российский пловец Пригода назвал позором свое выступление на чемпионате мира

Российский пловец Кирилл Пригода оценил собственное выступление на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает ТАСС.

«Позор, сложно что-то говорить. Мне стыдно. Меня еще и сняли. Ладно, давайте», — заявил Пригода.

Финальный заплыв прошел ранее в понедельник, 28 июля. Пригода финишировал четвертым, но позднее был дисквалифицирован. В активе 29-летнего спортсмена три бронзы мировых первенств.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.