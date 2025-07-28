Российский пловец назвал позором свое выступление на чемпионате мира

Российский пловец Кирилл Пригода оценил собственное выступление на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает ТАСС.
«Позор, сложно что-то говорить. Мне стыдно. Меня еще и сняли. Ладно, давайте», — заявил Пригода.
Финальный заплыв прошел ранее в понедельник, 28 июля. Пригода финишировал четвертым, но позднее был дисквалифицирован. В активе 29-летнего спортсмена три бронзы мировых первенств.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.