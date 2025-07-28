Соседи встали на защиту оставившей трехлетнюю дочь одну дома с банкой пюре россиянки

Соседи вступились за оставлявшую дочь одну из-за работы жительницу Красноярска

В Красноярске соседи местной жительницы, оставившей трехлетнюю дочь одну дома с банкой детского пюре, встали на защиту 36-летней матери. Об этом пишет ИА «Регнум».

Ранее по сети распространилось видео с плачущей девочкой. Очевидцы заявили, что ее мать каждый день уходит на несколько часов, оставив ребенка практически без еды. После очередного ухода по возвращению россиянку ждали дома сотрудники опеки.

Как рассказали агентству соседи женщины, она несколько лет жила в Адлере, где родила дочь. Отец ребенка от него отказался и россиянка, оформив ипотеку, переехала в Красноярск. В городе у нее не было ни родных, ни друзей. При пособии в 12 тысяч рублей за квартиру приходилось платить 16 тысяч, поэтому мать взялась за первую попавшуюся подработку — на местных полях.

«Думала, что будет подрабатывать в теплицах, пока ребенок спит. Решение спорное, но это не та ситуация, которую описывают в интернете, она не пьет, не курит, не гуляет, и уж точно не к мужчине уходит, оставляя ребенка. Не та ситуация, где ее нужно клеймить», — поделился один из собеседников журналистов, с которым согласны и другие местные жители, считающие, что женщине нужно помочь, в том числе сбором средств.

В мае в Краснодаре нашли семилетнего мальчика-маугли, который пять лет провел взаперти под камерами видеонаблюдения. Как выяснилось, по ночам дошкольник громко кричал, что родительница объясняла возникающими у него приступами.