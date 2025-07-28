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18:44, 28 июля 2025Бывший СССР

Стали известны детали уничтожения поставленного Киеву вертолета Black Hawk

Российские войска уничтожили вертолет Black Hawk ГУР на аэродроме Прилуки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Al Drago / Reuters

Российские войска уничтожили использовавшийся Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины американский вертолет UH-60 Black Hawk на аэродроме Прилуки в Черниговской области страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

«Под ударом был аэродром Прилуки, где прохлаждался вертолет ГУР UH-60. После нанесенного удара в районе ввели "блэкаут", район удара и пути подъезда перекрыты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет был поврежден и нуждается в замене. По данным канала, в настоящий момент средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны в районе аэродрома сбивают все, что попадает в радиус поражения.

Об уничтожении американского вертолета стало известно днем 28 июля. Как сообщал Telegram-канал Mash, его уничтожили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

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