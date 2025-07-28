Стали известны детали уничтожения поставленного Киеву вертолета Black Hawk

Российские войска уничтожили вертолет Black Hawk ГУР на аэродроме Прилуки

Российские войска уничтожили использовавшийся Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины американский вертолет UH-60 Black Hawk на аэродроме Прилуки в Черниговской области страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

«Под ударом был аэродром Прилуки, где прохлаждался вертолет ГУР UH-60. После нанесенного удара в районе ввели "блэкаут", район удара и пути подъезда перекрыты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет был поврежден и нуждается в замене. По данным канала, в настоящий момент средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны в районе аэродрома сбивают все, что попадает в радиус поражения.

Об уничтожении американского вертолета стало известно днем 28 июля. Как сообщал Telegram-канал Mash, его уничтожили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».