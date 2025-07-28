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13:59, 28 июля 2025Россия

Стало известно о планах выслать из России участвовавшего в ожесточенных боях участника СВО

Член СПЧ Кабанов: Из РФ могут выслать крестившегося бойца СВО из Бразилии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Из России могут выслать участвовавшего в ожесточенных боях за Авдеевку под Донецком участника специальной военной операции (СВО) из Бразилии. Об планах властей по депортации бойца стало известно из публикации члена Совета по правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова в Telegram.

Общественник рассказал, что бразилец учился и женился в России, а после отправился на фронт добровольцем. Кроме того он добавил, что военнослужащий принял православие.

«Мы говорим (...) о нарушении (...) решения президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства для иностранных граждан», — рассказал о нарушении прав крестившегося бразильца Кабанов.

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Также он добавил, что иностранных участников боев на стороне России может ждать уголовное преследование. «Мы с коллегами по СПЧ соберем более подробную информацию и направим ее в МВД», — рассказал общественник.

Ранее сообщалось, что потерявшему руку и ногу на СВО военнослужащему из Узбекистана отказали в упрощенном получении российского гражданства. Его семье стали поступать угрозы.

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