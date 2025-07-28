Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:56, 28 июля 2025Экономика

Стало известно о возможном сносе двух подъездов в обрушившемся российском доме

Жильцы обрушившегося дома в Саратове сообщили о возможном сносе двух подъездов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Жильцы дома в Саратове, частично обрушившегося несколько дней назад из-за взрыва газа, рассказали, что два подъезда здания могут снести. Об этом они сообщили в разговоре с Пятым каналом.

По словам жильцов, в конструкции четвертого и пятого подъездов отсутствуют температурные швы, так что восстановление может быть небезопасным. В связи с этим они могут подлежать частичному демонтажу. Саратовцы уточнили, что ущерб, нанесенный постройке, оказался серьезнее, чем предполагалось сразу после ЧП — от взрыва пострадали не только квартиры, но и несущие элементы 10-этажки. В настоящее время специалисты продолжают оценивать техническое состояние здания и обсуждают вероятные варианты его восстановления.

Об обрушении десяти этажей многоквартирного дома на улице Блинова, 2 в Саратове из-за взрыва газа стало известно в минувшую пятницу. В результате практически 40 квартир были разрушены, 18 человек пострадали, а еще семерых спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Урале многодетную мать осудили за жестокую расправу над пятилетним мальчиком. В ходе следствия открылись страшные подробности

    Названо нужное для восстановления систем «Аэрофлота» время

    В РПЦ рассказали о желающих не только «баб» из-за взыгравших жизненных соков монахах

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Украинская певица назвала Бузову суперзвездой

    Рекламную кампанию модного бренда с участием Сидни Суини обвинили в расизме

    Стали известны обстоятельства частичного обрушения дома в Астрахани

    Москвичам и петербуржцам пообещали теплый август

    Срок в 24 года колонии для расправившейся с ребенком опекунши объяснили

    На Украине рассказали о массовой натурализации украинцев в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости