Стало известно о возможном сносе двух подъездов в обрушившемся российском доме

Жильцы обрушившегося дома в Саратове сообщили о возможном сносе двух подъездов

Жильцы дома в Саратове, частично обрушившегося несколько дней назад из-за взрыва газа, рассказали, что два подъезда здания могут снести. Об этом они сообщили в разговоре с Пятым каналом.

По словам жильцов, в конструкции четвертого и пятого подъездов отсутствуют температурные швы, так что восстановление может быть небезопасным. В связи с этим они могут подлежать частичному демонтажу. Саратовцы уточнили, что ущерб, нанесенный постройке, оказался серьезнее, чем предполагалось сразу после ЧП — от взрыва пострадали не только квартиры, но и несущие элементы 10-этажки. В настоящее время специалисты продолжают оценивать техническое состояние здания и обсуждают вероятные варианты его восстановления.

Об обрушении десяти этажей многоквартирного дома на улице Блинова, 2 в Саратове из-за взрыва газа стало известно в минувшую пятницу. В результате практически 40 квартир были разрушены, 18 человек пострадали, а еще семерых спасти не удалось.