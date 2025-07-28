Странные перемены в поведении мужа-фетишиста разрушили сексуальную жизнь пары

Пользовательница Reddit с ником Witty-Knowledge6492 рассказала о разыгравшейся в ее семье драме. Пара в браке уже десять лет и последние пять они занимаются сексом не чаще одного или двух раз в год.

«Несколько месяцев назад, разбирая шкаф, я нашла четыре пары больших женских туфель на каблуках. Он признался, что ему нравится носить каблуки. Мне не чужды некоторые извращения и я решила поддержать его, с головой окунувшись в это. Потом я узнала, что он покупал женские стринги во время заграничной командировки», — написала автор.

Она попыталась сама купить 38-летнему мужу женское нижнее белье, старалась с энтузиазмом относиться к его причуде. Вскоре гардероб ее супруга пополнился чулками и подвязками. Однако сексуальная жизнь пары из-за этого только ухудшилась. Мужчина окончательно замкнулся: теперь он переодевается в женское и смотрит порнографию в одиночестве, занимаясь самоудовлетворением.

Другие пользователи посоветовали паре обратиться к семейному психологу. Некоторые из них предположили, что таким образом мужчина переживает утрату матери, которой не стало несколько лет назад. Нашлись и те, кто предложил женщине подумать о разводе.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что начала мечтать о разводе с супругом после многих лет брака. Причиной 33-летняя женщина назвала то количество шума, которое производит ее муж.