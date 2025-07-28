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17:33, 28 июля 2025Наука и техника

Токсичные отношения оказались вредны для здоровья

bioRxiv: Амбивалентные отношения с друзьями ускоряют биологическое старение
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fizkes / Getty Images

Негативные люди в окружении могут не просто портить настроение, но и ускорять наше биологическое старение. К такому выводу пришли исследователи из Университета Индианы, проанализировав ДНК-метки и структуру социальных связей у сотен человек. Работа опубликована на bioRxiv.

Ученые обнаружили, что в среднем один из четырех человек в социальном круге участника описывается как «hassler» — источник стресса и напряжения. Почти 60 процентов респондентов сообщили, что у них есть хотя бы один такой человек в окружении. Чем больше подобных связей, тем быстрее стареет организм: наибольший эффект наблюдался у тех, чья социальная сеть более чем наполовину состояла из таких стрессовых контактов.

Особенно вредны оказались амбивалентные связи — отношения, в которых сочетаются поддержка и стресс. Именно они сильнее всего ассоциировались с ускоренным старением, повышенным воспалением в организме, большим числом хронических заболеваний, тревожностью, депрессией и ухудшением физического состояния.

Исследователи подчеркивают, что токсичные отношения действуют как хронический стресс и требуют внимания со стороны медицины и социальной политики. Снижение воздействия негативных связей может стать ключом к более здоровому старению.

Ранее ученые показали, что снижение активности отдельных генов способно запускать процессы, похожие на старение. Уменьшение экспрессии гена Setd8 приводит к ухудшению деления нейрональных стволовых клеток и снижению когнитивных функций.

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