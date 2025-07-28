Трамп пригрозил вновь ударить по ядерным объектам Ирана

США готовы вновь нанести удары по ядерной инфраструктуре Ирана, если страна продолжит работать над своим ядерным потенциалом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.
«Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать все сначала. Если они это сделают, мы уничтожим его быстрее, чем вы успеете взмахнуть пальцем», — сказал он.
Глава Белого дома добавил, что Иран «посылает очень плохие сигналы» и Тегерану «не следует этого делать».
Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил США в грубом нарушении Устава ООН и нанесении удара по принципу дипломатии и переговоров. Он назвал беспрецедентным факт поощрения военной агрессии против мирного ядерного объекта во время продолжающихся переговоров между двумя странами.