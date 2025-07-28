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16:31, 28 июля 2025Мир

Трамп пригрозил вновь ударить по ядерным объектам Ирана

Трамп заявил, что США готовы вновь нанести удары по ядерной инфраструктуре Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США готовы вновь нанести удары по ядерной инфраструктуре Ирана, если страна продолжит работать над своим ядерным потенциалом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать все сначала. Если они это сделают, мы уничтожим его быстрее, чем вы успеете взмахнуть пальцем», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что Иран «посылает очень плохие сигналы» и Тегерану «не следует этого делать».

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил США в грубом нарушении Устава ООН и нанесении удара по принципу дипломатии и переговоров. Он назвал беспрецедентным факт поощрения военной агрессии против мирного ядерного объекта во время продолжающихся переговоров между двумя странами.

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