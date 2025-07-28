Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:35, 28 июля 2025Россия

Трое детей загорелись во время игры и оказались в больнице в российском регионе

В Башкирии дети получили серьезные ожоги во время игры с порохом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В деревне Бриштамак в Башкирии трое детей пострадали во время игры с порохом. Об этом пишет Mash Batash в Telegram.

По информации издания, на несовершеннолетних загорелась одежда, в результате чего они получили серьезные ожоги лица и глаз. Сейчас все пострадавшие находятся в Республиканском ожоговом центре. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Ранее в Чечне годовалый мальчик упал в костер во время игры с восьмилетним братом на заднем дворе частного дома. Ребенка доставили с ожогами в больницу, однако спасти не смогли.

До этого, в Калининграде школьница получила серьезные травмы и впала в кому, когда играла с зажигалкой и случайно подожгла себе волосы. Заметившая это мать попыталась помочь дочери, но упала и сломала ногу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота»

    На Западе предупредили об одном способе России уничтожить Украину

    Иран назвал условие начала переговоров с США

    Жители многоэтажек признались в страхах во время отпусков

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Трампа обвинили в жульничестве и поймали на видео

    Почти половина европейцев не слышали о лидерах НАТО и ЕС

    В России отреагировали на решение Азербайджана поставлять газ на Украину

    Стало известно о возможных пострадавших при обрушении подъезда в российском городе

    Уехавшая в США Дакота заявила о конце ее карьеры в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости