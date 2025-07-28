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06:30, 28 июля 2025Из жизни

Участница скандального секс-фестиваля рассказала о его посетителях

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Dimasik_sh / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании участница скандального секс-фестиваля Swingathon рассказала, как он проходил. Об этом пишет New York Post.

Фестиваль свингеров прошел рядом с деревней Аллингтон в графстве Линкольншир уже в пятый раз. Диджей Керри Феллнер работала на мероприятии и призналась, что заняться сексом не успела из-за занятости. Она рассказала, что в фестивале участвовали люди самых разных возрастов и сексуальных предпочтений. «Там не было каких-то стандартных посетителей. Были люди всех возрастов, некоторые ходили голыми, другие были в нижнем белье. Была даже одна женщина в костюме большой вагины», — поделилась наблюдениями Феллнер.

Она также отметила, что в Swingathon участвовали как любители оргий, так и супружеские пары, практикующие обычное свингерство. При этом каждый участник был обязан предоставить справку от венеролога, а секс мог быть только защищенным.

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Жители Аллингтона выразили недовольство мероприятием, которое поддерживается местными властями и уже стало традиционным. «О нас идет слава, как о свингерской столице Великобритании, а мы не хотим такой славы. Здесь живут в основном семейные пары и пожилые люди. Они чаем подавились, когда узнали, что здесь будет проходить Swingathon», — заявил местный житель.

Ранее сообщалось, что плохая погода не отпугнула участников фестиваля. В нем приняли участие около тысячи человек.

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