Уехавшая в США Дакота заявила о конце ее карьеры в России

Певица Рита Дакота заявила, что ее карьера в России окончена

Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) сообщила, что больше не может давать концерты в России. Соответствующая серия постов появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам исполнительницы, новость об этом стала для нее ударом, из-за которого жизнь разделилась на до и после. Певица заявила, что боится «свихнуться от боли» и очень тяжело переживает текущий карьерный кризис.

«Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране», — написала Дакота.

Известно, что последнее выступление Дакоты в Москве состоялось в октябре 2023 года. После этого артистка переехала в США.

В январе 2025-го муж Дакоты, продюсер Федор Белогай сообщил, что исполнительница не планирует выступать в России в ближайшее время. Он отметил, что на данный момент у его супруги «фокус на мир».

До этого сообщалось, что рэпер Элджей не смог продать билеты на выступление в Таиланде. Отмечалось, что на той же площадке перед концертом артиста должна была выступить Рита Дакота. Певица пожаловалась на проблемы с продажей билетов, обвиняя в этом сайт, где они были доступны для приобретения.