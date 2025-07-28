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00:10, 28 июля 2025Культура

Умер актер из фильма «Фанфан-тюльпан»

Умер французский актер Жан-Поль Дюбуа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Французский актер Жан-Поль Дюбуа скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщило издание Sceneweb.

Что стало причиной смерти артиста, не уточняется.

Дюбуа начал свою карьеру в 1970-х годах. Сперва он служил в театре, затем начал сниматься в фильмах и сериалах. Широкому зрителю актер наиболее известен по роли в фильме «Фанфан-тюльпан» 2003 года, главные роли в котором сыграли Венсан Перес и Пенелопа Крус.

Также Дюбуа исполнил второстепенные роли в таких картинах, как «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть», «Грусть и красота».

Ранее сообщалось о смерти Джулиана Макмэхона, сыгравшего в сериалах «Зачарованные» и «Части тела».

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