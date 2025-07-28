Нимайер указал на хаотичность Трампа после решения сократить срок перемирия

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уменьшить срок для достижения перемирия на Украине с 50 до 10-12 дней демонстрирует хаотичность американского лидера. На это в беседе с РИА Новости указал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Мы все знаем, что Трамп весьма хаотичен. Сегодня он говорит одно, завтра может сказать что-то совсем другое. Уверен, эксперты и аналитики в правительстве РФ тоже это хорошо понимают, и уже давно», — отметил политик.

Нимайер напомнил, что Штаты продолжают снабжение Киева, всего лишь переключившись на отправку оружия за деньги стран Евросоюза. «Сокращение им срока в 10-12 дней также показывает, что на Западе, вероятно, понимают — Украина в военном плане потеряна для Европы и США», — добавил собеседник агентства.

Как утверждает Нимайер, приближающаяся капитуляция Киева сыграла важную роль в сокращении американским президентом отведенного срока для достижения перемирия.

Ранее глава США пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.