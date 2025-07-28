В московском спа-салоне полицейских встретили проститутки в трусах

В Москве накрыли замаскированный под спа-салон бордель

В Москве накрыли замаскированный под спа-салон бордель. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, подозрительный массажный салон заметили жители многоэтажки. Он открылся в подвале дома. Выяснилось, что встречают клиентов спа-салона проститутки в одних трусах. При этом на странице салона в интернете появляется предупреждение, что интим-услуги они не оказывают. Далее можно посмотреть фотографии массажисток. Стоимость классического или эротического массажа — 8 тысяч рублей. Уже при личном посещении, девушки раскрывают, какие услуги входят в эту стоимость.

Полицейские пришли по этому адресу и задержали работниц. Сейчас проводится проверка.

Ранее на Кубани 52-летний мужчина и его 26-летний сын организовали бордель в трехэтажном доме.