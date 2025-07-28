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17:58, 28 июля 2025Силовые структуры

В московском спа-салоне полицейских встретили проститутки в трусах

В Москве накрыли замаскированный под спа-салон бордель
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: РЕН ТВ

В Москве накрыли замаскированный под спа-салон бордель. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, подозрительный массажный салон заметили жители многоэтажки. Он открылся в подвале дома. Выяснилось, что встречают клиентов спа-салона проститутки в одних трусах. При этом на странице салона в интернете появляется предупреждение, что интим-услуги они не оказывают. Далее можно посмотреть фотографии массажисток. Стоимость классического или эротического массажа — 8 тысяч рублей. Уже при личном посещении, девушки раскрывают, какие услуги входят в эту стоимость.

Полицейские пришли по этому адресу и задержали работниц. Сейчас проводится проверка.

Ранее на Кубани 52-летний мужчина и его 26-летний сын организовали бордель в трехэтажном доме.

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