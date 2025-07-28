В России появились «янтарные изумруды»

Мастера в Калининграде сделали из янтаря новую форму и превратили его в изумруд

Мастера из Калининграда освоили новый вид огранки, превращающий балтийский янтарь в изумруд. О необычных «янтарных изумрудах» сообщает «Ростех» в своем Telegram.

Утверждается, что впервые специалисты придали балтийскому самоцвету новые формы, привычные для изумруда. При этом они сохранили природные цвета солнечного камня: лимонный, вишневый и коньячный.

На местном комбинате для изумрудной огранки отобрали образцы прозрачного янтаря размером от 23 до 32 миллиметров. Уникальный камень был подготовлен в автоклаве — под воздействием давления его лишили влаги и возможных полостей, появившихся еще в момент его заложения в природе. Такой метод, как отмечается, сделал древесную смолу еще крепче для необходимой огранки.

Что касается формы изумрудной огранки, указали в «Ростехе», то от остальных видов ее отличают срезанные углы и мощные грани. При этом большое значение играет и свет — он придает изделию особое сияние, так как преломляется на плоскостях. «Чем точнее рассчитаны углы и пропорции граней, тем ярче отражается свет и выразительнее блеск камня», — уточнили в «Ростехе».

Ранее уникальный балтийский янтарь возрастом около 40 миллионов лет неожиданно увидели в карьере под Калининградом. Вес находки составил более одного килограмма.

Помимо этого, еще в одном балтийском янтаре рассмотрели новый вид древней осы. Удивительная находка была сделана также в Калининграде.