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07:33, 28 июля 2025Россия

В России в теле ребенка нашли полутораметровую струну от катетера

В Новосибирске в теле ребенка нашли полутораметровую струну от катетера
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В Новосибирске в теле ребенка нашли полутораметровую струну от катетера. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Мальчик, в организме которого нашли инородный предмет, приехал из Казахстана в Новосибирск. У него диагностирован редкий порок — один сердечный желудочек.

Врачи перед операцией четыре раза вводили зонд через бедренную вену, после чего у ребенка начались осложнения — его выписали с временным кардиостимулятором. В легких впоследствии скопилась жидкость — медики с помощью рентгена выяснили, что в организме мальчика находится инородный предмет.

Чтобы из-за струны от катетера не образовался тромб, ребенку приходится принимать дорогие препараты. Родители после случившегося обратились в Следственный комитет, в самом медицинском учреждении, которому за лечение мальчика, как утверждается, заплатили пять миллионов рублей, ситуацию комментировать отказались.

Ранее в Сочи врачи во время операции врачи забыли скальпель внутри пациентки, которая болеет раком. Скальпель в организме россиянки обнаружился спустя несколько месяцев после операции на кишечник на рентгеновских снимках.

ЖЗЛ
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