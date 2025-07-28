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08:34, 28 июля 2025Россия

В российском городе машина на большой скорости въехала в ребенка и попала на видео

В Северной Осетии водитель сбил 13-летнего мальчика и попал на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Северной Осетии водитель за рулем ехавшего на большой скорости автомобиля сбил 13-летнего мальчика и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Все произошло в городе Дигора на улице Тогоева. «Гранта» пошла на обгон по встречной полосе. В этот момент по обочине ехал ребенок на велосипеде. На кадрах видно, что автомобиль на большой скорости въезжает в ехавшего мальчика и сбивает его.

Известно, что пострадавший в больнице в тяжелом состоянии. Другой информации на данный момент нет.

Ранее в Кигинском районе Башкирии опрокинулся туристический автобус. Автобус Higer вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, 38-летний водитель транспортного средства не справился с управлением.

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