В США российскую Р-77М сочли «серьезным вызовом» для ВСУ

TWZ: Появление у истребителя Су-35С ракеты Р-77М — серьезный вызов для ВСУ

Появление у российского истребителя Су-35С ракеты класса «воздух-воздух» Р-77М станет серьезным вызовом для Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает американское издание TWZ.

В публикации обратили внимание на сообщения российских СМИ о том, что истребители Воздушно-космических сил России начали применять новую ракету, созданную для самолетов пятого поколения Су-57.

«Появление нового оружия представляет собой еще один серьезный вызов для Воздушных сил Украины, а также для других потенциальных противников», — пишет обозреватель Томас Ньюдик. Он отметил, что Р-77М, в отличие от Р-77, получила ряд усовершенствований, которые позволяют новой российской ракете идти нога в ногу с современными разработками оружия, ведущимися США и Китаем.

В частности, автор указал на модифицированные рули, которые уменьшают аэродинамическое сопротивление и эффективную площадь рассеяния ракеты. В публикации говорится, что «другие изменения включают новый двухимпульсный ракетный двигатель и усовершенствованную радиолокационную головку самонаведения», что позволяет улучшить маневрирование на большой высоте, увеличить дальность полета и повысить невосприимчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

В ноябре 2022 года обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд заметил, что характеристики российских ракет Р-37М и Р-77-1, используемых в ходе специальной военной операции, впечатляют.