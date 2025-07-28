Во Франции сравнили с монстром российский подводный атомный крейсер

Le Parisien сравнило с монстром подводный атомный крейсер РФ «Князь Пожарский»

Французское издание Le Parisien сравнило с монстром российский подводный атомный крейсер «Князь Пожарский», обратив внимание на его внушительные характеристики.

«Этот 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 км/ч, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике», — написали журналисты.

Они обратили внимание, что подлодка названа в честь князя Дмитрия Пожарского, который освободил Москву от польско-литовских захватчиков в 1612 году.

Президент России Владимир Путин 24 июля поучаствовал в церемонии поднятия флага над ракетоносцем «Князь Пожарский», что ознаменовало принятие подлодки в состав флота.

