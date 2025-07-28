Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:03, 28 июля 2025Из жизни

Волонтеры искали пропавшую девочку и нашли чудовище

В США волонтеры столкнулись с двухметровым загадочным существом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: fr0ggy5 / Unsplash

В американском штате Аризона волонтеры, искавшие пропавшую девочку, столкнулись с загадочным существом. Об этом сообщает сайт Unexplained Mysteries.

Инцидент произошел 15 июня в окрестностях города Седона. О встрече с чудовищем рассказала женщина по имени Эмбер, участвовавшая в поисках пропавшего ребенка.

Когда стемнело, она ехала по грунтовой дороге вместе с мужем и двоюродным братом, освещая путь прожектором. Неожиданно луч выхватил из темноты крупную фигуру. Рост существа составлял более двух метров, а вес — не менее 180 килограммов. У него были широкие плечи, «кожистое» лицо, покрытое шерстью, и золотые глаза, светившиеся в темноте.

Материалы по теме:
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023

Волонтеры несколько минут в ужасе наблюдали за чудовищем, а затем решили спасаться бегством. Позднее пропавшую девочку нашли живой и невредимой. Она рассказала спасателям, что ее что-то напугало в зарослях, она в панике побежала и упала со скалы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон нашли останки двух охотников на сасквоча — легендарного чудовища, считающегося североамериканским вариантом снежного человека. Одному из охотников было 37 лет, а другому — 59.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия атаковала аэродром под Черниговом. Ударом «Искандера» уничтожен один из двух вертолетов США Black Hawk

    Власти Афганистана ответили на сообщения о гимне с «черепами русских»

    ВСУ атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара

    Беспилотник ВСУ ударил по машине в российском городе

    Россияне пристрастились к опасным сделкам с жильем

    В США назвали причину нового ультиматума Трампа России

    На Украине сделали неожиданное заявление о песнях на русском

    В Британии прокомментировали ультиматум Трампа в адрес России

    Фитнес-эксперт объяснила позитивное влияние бокса на карьеру

    В Германии оценили ультиматум Трампа России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости