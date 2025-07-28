Врач дала советы по самостоятельному лечению вросшего ногтя

Врач Скарпа посоветовала ванночки с солью для лечения вросшего ногтя

Дерматолог Вивиан Скарпа заявила, что на начальной стадии вросший ноготь можно попробовать вылечить в домашних условиях. В беседе с изданием Terra она дала несколько советов по самостоятельному устранению этой проблемы.

«Если кожа опухла, покраснела и болит, то пораженный участок следует тщательно промыть водой с мылом, содержащим триклозан — вещество с антибактериальными и противогрибковыми свойствами», — посоветовала Скарпа.

Кроме того, по ее словам, уменьшить воспаление помогут теплые ванночки с солью, которые необходимо делать два-три раза в сутки на протяжении пяти минут. Если процедуры помогли, необходимо предотвратить последующее врастание ногтя, для этого его надо стричь прямо и избегать тесной обуви. В случае, если состояние не улучшается в течение трех дней, особенно если появился гной, стоит обратиться к врачу, рекомендовала Скарпа.

Ранее дерматолог Алина Лукманова рассказала, почему на ногтях появляются белые пятна. По ее словам, это происходит из-за микротравм, особенно в детском возрасте.