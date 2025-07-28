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16:26, 28 июля 2025Забота о себе

Врач поделилась пятью правилами выбора вкусного арбуза

Диетолог Фарре посоветовала выбирать круглый арбуз с сухой плодоножкой
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Диетолог Джулия Фарре заявила, что если следовать пяти правилам, то можно легко выбрать вкусный арбуз. Ими она поделилась в разговоре с изданием Vanitatis.

Фарре посоветовала выбирать арбузы, у которых есть большое пятно на кожуре, причем у спелого и вкусного плода оно будет не белого, а желтого цвета. Также перед покупкой стоит постучать по арбузу. О его спелости говорит глухой звук, пояснила специалистка.

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Кроме того, врач порекомендовала внимательно осмотреть плодоножку. По ее словам, стоит покупать плоды, у которых она сухая и слегка закрученная. В заключение Фарре добавила, что вкусный арбуз должен быть тяжелее, чем кажется на первый взгляд, и иметь как можно более близкую к шарообразной форму без неровностей.

Ранее диетолог Марта Фигерас заявила, что благодаря употреблению дыни снижается риск развития сразу нескольких заболеваний. По ее словам, таким вкусным способом можно предотвратить инсульт.

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