Вспышка вируса произошла в российском санатории

В санатории под Екатеринбургом девять детей заразились коронавирусом

Девять детей заразились коронавирусом в санатории в Свердловской области. О вспышке вируса сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Массовое заболевание произошло в санатории «Обуховский» под Екатеринбургом. За два дня ковид подтвердили у девяти подростков в возрасте от 10 до 15 лет. На данный момент они находятся в больнице.

Сотрудники Роспотребнадзора начали проверку учреждения. Специалисты уже взяли пробы, а также ведут проверку санитарных условий. В ведомстве потребовали от санатория провести дополнительную дезинфекцию.

Ранее вспышку острой кишечной инфекции выявили в детском лагере «ДОЛ имени Ю.А. Гагарина» в Саратовской области. Эпидемиологическое расследование было начато после регистрации случаев заболевания воспитанников учреждения.