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23:26, 27 июля 2025Бывший СССР

Зеленский по просьбе жены сменил одежду в военном стиле на костюм

Дизайнер Анисимов: Зеленский начал носить костюм по просьбе жены
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский начал носить костюм вместо одежды в военном стиле после того, как об этом его попросила жена Елена. Об этом в беседе с украинским изданием «Телеграф» рассказал дизайнер украинского лидера Виктор Анисимов.

«Первая леди обратила внимание, что на официальных мероприятиях они выглядят слишком контрастно: она в соответствующем протоколу наряде, а он — в военном стиле», — делится дизайнер.

Анисимов отметил, что самым главным было, чтобы Зеленский вообще согласился сменить стиль, однако особых проблем с этим не возникло.

Зеленский прибыл на саммит НАТО 25 июня в черном костюме, отказавшись при этом от галстука. В аналогичном наряде 23 июня политик встречался в Виндзорском замке с королем Карлом III.

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