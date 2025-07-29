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23:27, 29 июля 2025Мир

Агент Секретной службы США пытался взять с собой жену

DM: Агент Секретной службы США пытался взять с собой жену во время визита Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Один из агентов Секретной службы США попытался провести свою жену на один из самолетов во время визита американского лидера Дональда Трампа в Шотландию, в отношении сотрудника проводится служебная проверка. Об этом сообщило издание The Daily Mail (DM).

По информации издания, сначала жена агента посетила брифинг, посвященный поездке Трампа. Затем ее заметили в зале отдыха на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Газета The Herald уточнила, что сотрудник попытался провести благоверную в самолет, который Секретная служба использует для транспортировки персонала и оборудования. Женщине не дали сесть на рейс непосредственно перед взлетом.

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