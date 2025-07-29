DM: Агент Секретной службы США пытался взять с собой жену во время визита Трампа

Один из агентов Секретной службы США попытался провести свою жену на один из самолетов во время визита американского лидера Дональда Трампа в Шотландию, в отношении сотрудника проводится служебная проверка. Об этом сообщило издание The Daily Mail (DM).

По информации издания, сначала жена агента посетила брифинг, посвященный поездке Трампа. Затем ее заметили в зале отдыха на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Газета The Herald уточнила, что сотрудник попытался провести благоверную в самолет, который Секретная служба использует для транспортировки персонала и оборудования. Женщине не дали сесть на рейс непосредственно перед взлетом.