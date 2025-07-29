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15:42, 29 июля 2025Ценности

Актриса Джейми Ли Кертис осудила одержимость звезд пластическими операциями

Актриса Джейми Ли Кертис заявила, что пластическая хирургия изуродовала женщин
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис осудила одержимость голливудских звезд пластическими операциями. Соответствующее интервью публикует The Guardian.

66-летняя звезда «Чумовой пятницы» заявила, что пластическая хирургия изуродовала целое поколение женщин. «Идея о том, что можно изменить свою внешность с помощью химикатов, хирургических процедур, филлеров, — это обезображивание целых поколений, в основном женщин, которые меняют свою внешность», — подчеркнула она.

По мнению артистки, этому способствуют искусственный интеллект (ИИ) и фильтры в соцсетях. «Как только я накладываю фильтр и вижу "до" и "после", трудно не сказать: "О, ну, так выглядит лучше". Но что лучше? Лучше — это подделка», — объяснила собеседница издания.

В мае Джейми Ли Кертис рассказала о пластике, которую сделала в молодости. Тогда актриса призналась, что обратилась к хирургам из-за давления окружающих в начале карьеры. Так, она сделала коррекцию век, которая, по ее словам, прошла не совсем удачно.

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