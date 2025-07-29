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12:21, 29 июля 2025Силовые структуры

Американцу вынесли заочный приговор в России из-за двух миллионов рублей

В ДНР заочно осудили на 14 лет наемника ВСУ из США Бренса
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 37-летнего гражданина США Эндрю Ричарда Бренса, воевавшего против Российской армии в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Бренс признан виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Выпускник американской кадетской школы в 2023 году через Польшу прибыл на Украину, где в составе 4-го батальона Интернационального легиона прошел военную подготовку, освоил навыки обращения с боевым оружием, тактику ведения боевых действий. Получив личное огнестрельное оружие, он с мая участвует в боевых действиях против России. Бренс получил почти два миллиона рублей.

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