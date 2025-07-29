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14:33, 29 июля 2025Мир

Бывший эксперт ООН призвал отключить Украину от Starlink

Бывший эксперт ООН де Зайас призвал США отключить Украину от системы Starlink
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Ультиматум президента США Дональда Трампа не поможет урегулированию конфликта на Украине, вместо этого нужно отключить Киев от спутниковой системы Starlink. К этому призвал бывший эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас в соцсети X.

«Чтобы положить конец войне на Украине, достаточно отключить Украину от Starlink и прекратить вооружать эту крайне коррумпированную страну. Позиция США и Евросоюза не выдерживает никакой критики», — написал он.

По словам эксперта, любой ультиматум контрпродуктивен и приводит лишь к эскалации конфликта.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Вчера, 28 июля, президент США заявил, что сокращает срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. «Смысла ждать больше нет. Мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — прокомментировал он свое решение.

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