Бывший эксперт ООН призвал отключить Украину от Starlink

Бывший эксперт ООН де Зайас призвал США отключить Украину от системы Starlink

Ультиматум президента США Дональда Трампа не поможет урегулированию конфликта на Украине, вместо этого нужно отключить Киев от спутниковой системы Starlink. К этому призвал бывший эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас в соцсети X.

«Чтобы положить конец войне на Украине, достаточно отключить Украину от Starlink и прекратить вооружать эту крайне коррумпированную страну. Позиция США и Евросоюза не выдерживает никакой критики», — написал он.

По словам эксперта, любой ультиматум контрпродуктивен и приводит лишь к эскалации конфликта.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Вчера, 28 июля, президент США заявил, что сокращает срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. «Смысла ждать больше нет. Мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — прокомментировал он свое решение.