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08:29, 29 июля 2025Бывший СССР

Депутата Госдумы заочно арестовали на Украине

ТАСС: На Украине депутата Госдумы Бутину заочно приговорили к 15 годам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Хмельницкий городской районный суд Украины заочно приговорил к 15 годам лишения свободы депутата Госдумы, члена комитета ГД по международным делам Марию Бутину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы приговора.

Как следует из документа, парламентария обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Суд также постановил конфисковать у Бутиной все ее имущество.

Ранее шевченковский районный суд Черновцов на Украине заочно приговорил российского шахматиста Сергея Карякина к девяти годам лишения свободы. Спортсмена обвинили в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины.

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