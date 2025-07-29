ТАСС: На Украине депутата Госдумы Бутину заочно приговорили к 15 годам

Хмельницкий городской районный суд Украины заочно приговорил к 15 годам лишения свободы депутата Госдумы, члена комитета ГД по международным делам Марию Бутину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы приговора.

Как следует из документа, парламентария обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Суд также постановил конфисковать у Бутиной все ее имущество.

Ранее шевченковский районный суд Черновцов на Украине заочно приговорил российского шахматиста Сергея Карякина к девяти годам лишения свободы. Спортсмена обвинили в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины.