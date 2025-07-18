На Украине приговорили к тюрьме шахматиста Карякина

На Украине заочно приговорили к 9 годам тюрьмы шахматиста Карякина

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил российского шахматиста Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщило управление Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Спортсмена обвинили в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины. Отмечается, что его имущество также будет конфисковано.

В мае 2024 года Карякина исключили из рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Спортсмен назвал это техническим моментом.

В феврале Карякин рассказал о поступающих ему угрозах после начала специальной военной операции на Украине. В июне прошлого года он устроил мастер-класс для бойцов, участвующих в СВО. Он сыграл несколько шахматных партий в одном из передовых районов.