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03:12, 29 июля 2025Экономика

Десятки людей погибли из-за ливней в Пекине

В результате мощных ливней в Пекине погибли 30 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: cnsphoto / Reuters

Тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское агентство Xinhua.

За то время, пока бушует непогода, объем осадков превысил среднегодовые показатели вдвое, а в некоторых районах даже втрое. В городе Баодин за одну ночь выпала годовая норма осадков, там пострадали 46 тысяч горожан и были эвакуированы 4,6 тысячи.

В столице республики объявлен самый высокий, красный уровень опасности и режим экстренного реагирования. В связи с угрозой наводнения в Пекине были эвакуированы свыше трех тысяч жителей.

Сильные наводнения также наблюдались в КНР месяц назад. В июне жертвами паводков стали провинции Гуйчжоу и Гуанси на юго-западе страны. В прибрежных городах были эвакуированы больше 300 тысяч человек.

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