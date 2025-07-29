Девушка лишилась скальпа после похода на ярмарку

В Великобритании девушка застряла волосами в аттракционе и лишилась скальпа

В Великобритании девушка получила серьезные травмы головы из-за движущегося пола аттракциона. Об этом сообщает The Standard.

18-летняя девушка решила посетить аттракцион Fun House Ride — лабиринт комнат, в которых можно обмануться оптическими иллюзиями и наткнуться на ловушки вроде наклонных полов и коридоров кривых зеркал. В одной из комнат посетителям нужно было пройти по полу, состоящему из вращающихся валиков. Волосы девушки намотались на валики и застряли.

Девушка проходила лабиринт вместе с подругой. Та, увидев кровь, побежала за помощью. Вскоре к пострадавшей пришла Эмма Перри — медсестра, гулявшая на ярмарке. По словам женщины, девушка лишилась трех четвертей скальпа. Медсестра оказала ей первую помощь, после чего пострадавшую забрали в больницу.

Организатор ярмарки Чарльз Коул отметил, что инцидент расследуется. Он выразил сочувствие девушке и ее семье.

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