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08:12, 29 июля 2025Мир

Гарвард приготовился заплатить сотни миллионов долларов Белому дому

NYT: Гарвард готов заплатить 500 миллионов долларов для решения спора с Трампом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Molly Riley MR / Reuters

Гарвардский университет готов удовлетворить требования администрации президента США Дональда Трампа и выделить до 500 миллионов долларов для разрешения спора с Белым домом. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Гарвард дал понять, что готов выполнить требование администрации Трампа и потратить до 500 миллионов долларов, чтобы прекратить возникший спор с Белым домом, поскольку переговоры между сторонами становятся все более интенсивными», — рассказали изданию несколько источников на правах анонимности.

По словам одного из собеседников газеты, университет не хочет напрямую платить федеральному правительству, но переговорщики все еще обсуждают детали соглашения.

21 апреля стало известно, что администрация Трампа пришла в ярость из-за отказа руководства Гарварда внести изменения в свою кадровую и образовательную политику. В связи с этим она планирует урезать финансирование медицинских исследований университета.

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