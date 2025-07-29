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16:05, 29 июля 2025Мир

Глава МИД Норвегии признал двойные стандарты Запада

Глава МИД Норвегии Эйде призвал осудить Израиль, чтобы не потерять авторитет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде призвал Запад осудить действия Израиля в секторе Газа, чтобы не потерять авторитет. Его слова приводит Financial Times (FT).

По словам Эйде, без осуждения действий Израиля Запад может быть уличен в двойных стандартах и внимании лишь к тем аспектам международного права, которые ему выгодны. Министр отметил, что западные государства критикуют Россию, однако «до недавнего времени хранили молчание по поводу Газы».

«Это говорит другим частям мира, что мы на самом деле не рассматриваем это (нормы международного права — прим. «Ленты.ру») как абсолютные нормы, а скорее как меню, из которого мы можем выбирать аргументы», — признал двойные стандарты Запада глава МИД.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не стал выражать сожаление по поводу высказанной им поддержке ударов Израиля по ядерным объектам Ирана.

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