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19:48, 29 июля 2025Экономика

Демонтированному в Москве скандальному памятнику предложили замену

На месте скульптуры «Большая глина № 4» предложили поставить памятник мигранту
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве скандально известной скульптуре «Большая глина № 4» нашли замену. Своим предложением с изданием «Абзац» поделился председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Новый мемориал, по задумке Каримова, должен изображать выходцев из разных стран в различные периоды истории. По мнению собеседника издания, памятник мигранту будет символизировать дружбу народов и укрепит чувство социального равенства в России. «Если установить памятник, чтобы показать, что в каждой стране есть разные люди, возможно, это и правильно. Это надо продвигать», — отметил он. Каримов не ожидает, что его идея встретит всеобщее согласие.

Подобная скульптура уже установлена на площади Святого Петра в Ватикане. Памятник «Ангелы в неведении» был воздвигнут по инициативе папы римского Франциска. Мемориал изображает 140 мигрантов и беженцев, плывущих на лодке.

Скульптура «Большая Глина №4» была установлена на Болотной набережной напротив «ГЭС-2» в 2021 году. Авторство работы принадлежит швейцарскому художнику Урсу Фишеру. В июле 2025-го ее решили демонтировать. На месте демонтированного арт-объекта будет установлен новый, его концепция пока не раскрывается.

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