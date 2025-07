Игра-клон Horizon из Китая вызвала гнев в Sony

Sony обвинила разработчиков похожей на Horizon игры в плагиате

Скриншот: Light of Motiram

Японская компания Sony потребовала от китайской корпорации Tencent удалить игру последней. На это обратило внимание издание GameSpot.

Спор случился из-за игры Light of Motiram, которую разрабатывает дочерняя студия Tencent. Sony подала на разработчиков в суд в США, утверждая, что тайтл копирует игры серии Horizon, в особенности — части Zero Dawn. Серия игр Horizon была разработана студией Guerrilla Games и издана Sony Interactive Entertainment. В иске представители Sony назвали Light of Motiram «рабским клоном» Horizon.

По словам журналистов, Light of Motiram действительно во многом похожа на Horizon — неудивительно, что она вызвала гнев руководителей Sony. «Помимо диких джунглей, гор и пустынь, усеянных обветшалыми современными зданиями, здесь есть рыжеволосая молодая главная героиня, постапокалиптический сеттинг», — отметили авторы. Юристы Sony потребовали через суд удалить еще не вышедшую Light of Motiram из цифровых магазинов и выплатить Tencent компенсацию 150 тысяч долларов за каждую игру серии Horizon.

В материале говорится, что Sony неофициально обращалась к Tencent, чтобы договориться об авторских правах. Китайская корпорация попыталась запросить у Sony лицензию на интеллектуальную собственность, но получила отказ. Несмотря на это, подконтрольная ей студия продолжила разработку Light of Motiram. Журналисты GameSpot обратили внимание, что пикантности ситуации придает тот факт, что спорная игра, кроме ПК, также должна выйти на консоли Sony PlayStation 5.

Журналисты обратились к Sony и Tencent за комментарием, но не получили оперативного ответа.

