Издевающиеся над прихожанами монастыря в Москве подростки в платьях задержаны

В Москве полиция задержала 2 подростков за провокации в Сретенеском монастыре

В Москве полиция задержала троих местных жителей, двое из которых несовершеннолетние, за провокации в Сретенеском монастыре. Об это пишет ТАСС.

Всех троих доставили в территориальный отдел полиции. В отношении двух фигурантов составлен административный акт по статье 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения»). Материалы по третьему задержанному передали в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения по существу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее по сети распространилось видео, на котором двое мужчин в платьях пришли в Сретенский монастырь, где насмехались над батюшкой и прихожанами. Тогда представитель Русской православной церкви (РПЦ) призвал правоохранителей отреагировать на инцидент.