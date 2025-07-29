Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 28 июля 2025Мир

Китай нашел способ увеличить рождаемость

Китай разработал ежегодную субсидию для повышения рождаемости в стране
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Китая разработали ежегодную субсидию, чтобы повысить показатели рождаемости в стране. Соответствующий план реализации системы поощрений опубликовал Госсовет КНР, пишет РИА Новости.

Как говорится в документе, гражданам страны начнут выплачивать данные пособия на детей в возрасте до трех лет. Речь идет о несовершеннолетних, которые появились на свет до 1 января 2025 года. Выплаты в размере 3600 юаней (около 500 долларов) на одного ребенка выплачиваются ежегодно.

При этом пособие рассчитывается пропорционально количеству месяцев, за которые положена выплата. Оно освобождается от налога на доходы физических лиц.

В прошлом году сообщалось, что в Китае дан старт кампании по повышению рождаемости в стране. Стимулирующие мероприятия были развернуты как на местном, так и на национальном уровне. Стало известно, что местные власти обзванивают замужних женщин, чтобы поинтересоваться их планами на рождение ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме раскрыли цель ультиматума Трампа

    Невиновный мужчина провел 32 года в тюрьме из-за волос

    Совершен прорыв в лечении тяжелого генетического синдрома

    В Китае заявили об «ударившем по зубам» Германию Путине

    На Западе назвали фон дер Ляйен дурой после ее слов о газе

    В Германии предложили украинцам выбирать между работой и мобилизацией

    Стало известно о планах Трампа по выводу войск из Европы

    Военкоры сообщили о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром

    «Еще 30 лет назад эректильной дисфункции у молодых мужчин не было». Почему сейчас они подсели на «Виагру» и чем это опасно?

    Китай нашел способ увеличить рождаемость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости