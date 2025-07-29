Китай нашел способ увеличить рождаемость

Китай разработал ежегодную субсидию для повышения рождаемости в стране

Власти Китая разработали ежегодную субсидию, чтобы повысить показатели рождаемости в стране. Соответствующий план реализации системы поощрений опубликовал Госсовет КНР, пишет РИА Новости.

Как говорится в документе, гражданам страны начнут выплачивать данные пособия на детей в возрасте до трех лет. Речь идет о несовершеннолетних, которые появились на свет до 1 января 2025 года. Выплаты в размере 3600 юаней (около 500 долларов) на одного ребенка выплачиваются ежегодно.

При этом пособие рассчитывается пропорционально количеству месяцев, за которые положена выплата. Оно освобождается от налога на доходы физических лиц.

В прошлом году сообщалось, что в Китае дан старт кампании по повышению рождаемости в стране. Стимулирующие мероприятия были развернуты как на местном, так и на национальном уровне. Стало известно, что местные власти обзванивают замужних женщин, чтобы поинтересоваться их планами на рождение ребенка.