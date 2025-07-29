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14:07, 29 июля 2025Экономика

На Ладожском озере рекордно потеплело

На Ладоге зафиксировали рекордное увеличение теплого периода
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На Ладожском озере наблюдается рекордное потепление. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН).

Исследование основывалось на многолетних наблюдениях гидрофизических параметров Ладожского озера — для этого были изучены записи с конца XIX века. Как выяснилось, продолжительность теплого периода на Ладоге рекордно выросла: за последние 127 лет среднегодовая температура на озере поднялась на 4 градуса, достигнув отметки в 6,5 градуса. При этом только с 2020 года показатель увеличился на 2 градуса.

Потепление в свою очередь перестраивает ледовый режим на озере. Так, в последнее десятилетие в глубоководной части Ладоги начали появляться открытые ото льда участки воды. Меньше всего льда образовалось в 2020 году — тогда льдом было покрыто лишь 20 процентов акватории. Все это говорит о климатических переменах, происходящих на всей планете. Полученные результаты исследований, как предполагают в СПб ФИЦ РАН, лягут в основу прогностических моделей изменения экосистемы водоема.

Ладога является крупнейшим пресноводным озером в Европе и связывает Балтийское море с Северным Ледовитым океаном. В Ладогу впадает не менее сорока река, а из самого озера берет свое начало Нева. Ладога служит источником пресной воды для населения и промышленности, также здесь ведется рыбный промысел.

Ранее угроза исчезновения нависла над озером Тахо в Калифорнии. С каждым годом озеро стремительно высыхает, что влияет на береговую линию, бухты и лодочные трапы, а также препятствует пополнению реки Траки.

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